Opphever lokale krav

Rauma kommune opphever fra og med i dag lokale karantenekrav fra 15.mars. De innebar at personer som kom reisende frå åtte andre fylker måtte i to ukers karantene. Rauma opphever de lokale kravene etter råd fra Folkehelseinstituttet. Kommunen oppfordrer likevel til så lite reising som mulig, og ber alle om å følge de nasjonale bestemmelsene for å hindre koronasmitte.