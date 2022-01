Opphever lokal forskrift

Ålesund, Sula og Giske opphever den lokale korona-forskriften fra onsdag klokka 12.00. Det betyr at det er de nasjonale reglene som gjelder framover. Kommuneoverlege i Ålesund kommune, Alexander Drabløs Wiig, sier smittetrykket i Ålesundsregionen nå er lavere enn i landet som helhet, og at det dermed ikke er grunnlag for å ha strengere regler lokalt. Han understreker at de følger situasjonen nøye, og at de også fremover er forberedt på å ta nødvendige justeringer i tiltak.