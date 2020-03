Opphever karantenebestemmelser

Molde kommune opphever lokale karantenebestemmelser knyttet til reise, men ordfører Torgeir Dahl oppfordrer til å bruke sunn fornuft. På en pressekonferanse opplyser Molde kommune at de nå har 12 smittede. En person finner de ikke smittekilden til og mener derfor de nå er over i fase to av epidemien. Totalt 89 personer er nå smittet i Møre og Romsdal Tirsdag hadde vi 55 smittede i fylket.