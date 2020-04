Opphever forelegg

Politiet opphever forelegget på 40.000 kroner som en mann i Kristiansund fikk for overtredelse av smittevernloven. Mannen har trukket tilbake vedtakelsen av forelegget, og hevder han ikke har gjort seg skyldig i to overtredelser av karantenebestemmelsene. Mannen erkjenner den ene, og nye undersøkelser skal ha bekreftet mannens versjon. – Det opprinnelige forelegget vil bli opphevet og det vil bli utferdig et nytt forelegg for én overtredelse av karantenebestemmelsene, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.