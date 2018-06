Opphever forbud mot åpen ild

Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Dette gjelder for alle Romsdalskommunene, Eide kommune, Ålesund, Giske og Haram. Selv om totalforbudet nå er opphevet er det fortsatt et generelt bålforbud som varer fra 15. april til 15. september. Det er lov å gjøre opp små kaffebål, grille i fjæra og bruke tilrettelagte bålplasser så lenge aktiviteten ikke medfører fare for brann.