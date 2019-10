Opphevar million-krav

Den private barnehagen Læringsverkstedet Olsvika i Ålesund slepp å betale tilbake to millionar kroner. Det har Fylkesmannen avgjort. Ålesund kommune kravde i fjor at barnehagen skulle betale tilbake pengar som kommunen hevda kunne ha vere skjult utbytte. Fylkesmannen slår fast at kommunen ikkje har gjort ein grundig nok jobb med å sansynleggjere korleis penganar har blitt brukt.