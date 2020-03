Opphevar innreisereglar

Også Fjord kommune har vedteke å gå bort frå lokale karantenereglar og vil heller følgje nasjonale retningsliner for innreise frå Sør-Norge. Ordførar Eva Hove skriv i ei pressemelding at dei likevel oppmodar folk på det sterkaste om å reise minst mogleg, også i påska. Fjord har også gjort eit lokalt vedtak om å stenge alpinanlegg, campingplassar, bubilcampar og gjestehamner, for å redusere mogleg smittespreiing og reiseverksemd.