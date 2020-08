Oppgitt over vurdering

Molde FK følte seg snytt for det dei meinte var ei klar straffe etter ein hands i kampen mot Brann i går. Molde tapte til slutt 2–1 på Aker Stadion og trener Erling Moe var oppgitt over situasjonen og meiner det viser at det også er behov for videodømming (VAR) i eliteserien. – Det ser ut til å vere eit behov. Om ting held fram slik vil det etter kvart tvinge seg fram, seier Moe.