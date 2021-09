Oppgitt over Statsforvalteren

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad fra Frp er oppgitt over at Statsforvalteren overkjører Ulstein kommune i en fradelingssak. 14 grunneiere har bedt om å få delt opp eiendommen på Borgarøya og kommunen har sagt ja. Statsforvalteren mener det er nasjonale interesser i 100-metersbeltet langs sjøen.

– Det er helt meningsløst. Her er det 14 grunneiere og kommunen som er enig og så er det en byråkrat som sier nei og knuser drømmene, sier Njåstad.