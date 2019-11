Oppgitt over nye forslag til bru

Varaordfører i Herøy, Bjarne Kvalsvik, er ikke fornøyd med at det igjen har kommet nye forslag til hvordan den nye Nerlandsøybrua skal være. Det er kommet fire ulike forslag som kommunestyret skal ta stilling til denne uka, og administrasjonen innstiller på å sende saken i retur. – Nå har de kommet med nye forslag flere ganger. Det siste er at de skal fylle igjen fiskerihavna med ei tjue meter høy fylling. Det er jo galskap. Det er ingen som kan gå inn for noe slikt, sier Kvalsvik oppgitt.