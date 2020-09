Oppfordrer til rydding i helga

Hold Norge Rent oppfordrer oss til å starte denne helgen med å gå på tur med en tom pose for å samle søppelet til andre. Undersøkelser viser at det å se søppel i naturen – er det vi nordmenn irriterer oss mest over – når vi er ute og går tur. Lise Gulbransen i Hold Norge Rent vektlegger at det ikke er alt man kan ta med seg, men oppfordrer folk til å melde fra om de finner plasser som er overfylt av søppel. – Det viktigste er å få registrert det i det digitale verktøyet Rydde. Der kan man registrere forsøpla områder, og man kan eventuelt planlegge en mer systematisk ryddeaksjon ved en senere anledning.