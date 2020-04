Oppfordrer til lokal handel

Næringsforeninga i Ulstein oppfordrer bedriftsledere til å tenke lokalt når de skal kjøpe nye varer og tjenester. Under koronaepidemien har vi som privatpersoner blitt oppfordret til å handle lokalt for å hjelpe butikker, men det kan også gjelde for bedrifter, sier lederen i foreninga Daniel Garden. Han oppfordrer bedriftsledere som har muligheter til for eksempel å bruke lokale regnskapsfirma, reklamebyrå og renholdsfirma.