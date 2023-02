Oppfordrer til å søke om pass tidlig

Politiet oppfordrer alle som trenger å fornye pass eller ID-kort i år om å være tidlig ute.

I en pressemelding skriver de at det i fjor var et rekordår for fornying av pass og ID-kort, og at de venter stor pågang også i år. I fjor ble leveringstiden for flere lang på grunn av stor pågang på samme tid.

– Dersom svært mange kommer for å søke om pass eller nasjonalt ID-kort rett før sommerferien, vil vi kunne oppleve at det tar lengre tid å få levert i år også, sier driftenhetsleder for utlending, forvalting og sivil rettspleie, Marianne Nørgaard Aae i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet oppfordrer til å allerede nå gå inn på nettsida til politiet.no og bestille time. Du kan bestille det på politistasjonen i Surnadal, Sunndal, Kristiansund, Molde, Ålesund Sykkylven, Hovdebygda og i Ulsteinvik.