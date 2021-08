Oppfordrer til å bestille time

Ålesund kommune oppfordrer nå alle som er 18 år eller eldre, som ikke har fått første dose av koronavaksinen, til å melde seg opp til vaksinering. Tirsdag 17. august er siste ordinære massevaksineringsdato for første dose, og kommunen ønsker etter dette å fokusere på å gi dose to og fremskynde dette. Det kan derfor ta tid å få tatt første dose etter 17. august.

Molde kommune opplyser at det er mulig å fremskynde dose to av koronavaksinen for de som har time 7. og 8. september. Dette gjøres på nettsidene helsenorge.no.