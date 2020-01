Oppdrett av nye arter

Norge har et unikt utgangspunkt for å oppdrette nye arter, viser en ny rapport. – Vi kan produsere mye mer mat fra havet enn vi gjør i dag, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Det har vært flere forsøk på å oppdrette flere arter enn laks og ørret. En del av disse artene, som kveite, blåskjell og røye, oppdrettes nå i mindre skala. De siste årene har man også sett en voksende interesse for oppdrett av tang og tare. Rapporten vurderer 31 arter, blant annet kråkeboller, sukkertare og rød sjøpølse.