Oppdrag til Ulstein

Ulstein Verft har fått oppdraget med å bygge om plattformforsyningsskipa Hermit Fighter og Hermit Prosper. Skipa blei også bygde ved verftet, og dei kjem no tilbake for å bli oppgraderte og bli meir miljøvenlege. Ulstein Power & Control skal bidra til at utsleppa og bruken av drivstoff blir lågare. Skipa er planlagt å vere ved Ulstein Verft i seks veker med start i oktober.