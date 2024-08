Oppdrag til Brunvoll

Brunvoll har gjort avtale med Samsung Heavy Industries om levering av eit manøvreringssystem til Tsakos Energy Navigation.

Kontrakta gjeld utstyr til eitt fartøy, men med opson på to fartøy til.

Tsakos har allereie to fartøy under bygging med same utstyr, noko som dermed kan innebere levering til fem fartøy totalt.