Oppdaget 22 brudd

LO sin sommerpatrulje har i dag besøkt Rauma og Vestnes. I en pressemelding skriver de at de gjennomførte 47 intervjuer av ferievikarer og unge ansatte, og at de oppdaget brudd hos 22 bedrifter, men at flere ble rettet på stedet.

De fleste bruddene dreide seg om verneombud og vaktlister. I pressemeldingen står det at flere fortalte at de ikke får vaktlister, eller at de kan komme få dager i forveien.

– Dette bidrar til stor uforutsigbarhet blant dem unge da det blir vanskelig for dem å planlegge fritidsaktiviteter i forveien, sier Joakim Silkoset, faglig ungdomssekretær i LO Møre og Romsdal.