Oppdaga ikkje kreftsvulst

Ein radiograf ved eitt av sjukehusa i fylket får kritikk for å ikkje ha oppdaga ein stor kreftsvulst på røntgenbilda til ein pasient. Pasienten kom til undersøking for skulderproblem, men Statens helsetilsyn meiner radiografen burde oppdaga svulsten i brystkassa.Pasienten hadde hatt kreft fleire gongar før og helsetilsynet konkluderer med at radiografen burde vere merksam på dette.