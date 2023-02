Oppbevarte store mengder narkotika – dømd til fengsel

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømd til fengsel i eitt år og fem månader for fleire lovbrot. Fire månader av straffa blir utsett med ei prøvetid på to år.

Mannen er mellom anna dømt for oppbevaring og sal av ulike typar narkotika. Ifølge dommen har mannen seld narkotika for 100.000 kroner.

Han er også dømd for å ha oppbevart to rifler som han visste var stolne frå Vartdal skyttarlag. I tillegg er han dømd for køyring i ruspåverka tilstand og mister førarretten i to år.