Oppbevarte bilde og videoar

Ein mann i 50-åra er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for å oppbevare bilde og video som viser overgrep mot barn, eller som seksualiserer barn. Mannen skal ha hatt over 100 000 bilde, og 3000 ulovlege videoar. I tillegg er mannen tiltalt for å dele desse videoane med andre. Saka skal opp i retten i oktober.