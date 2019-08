Oppbevaring av narkotiske stoff

Ein mann i midten av 20-åra er tiltalt for oppbevaring av ulike narkotiske stoff. Ifølgje tiltalen hadde han i fjor haust ein plastpose med tablettar i bagasjerommet på ein bil han sat på med, og seinare same månad hadde han amfetamin i ein pose, tablettar i ei jakkelomme og GHB heime hos seg. Der skal han også ha hatt fleire små glas med ulike narkotiske stoff. Saka kjem opp for Romsdal tingrett.