Opp og ned på tribunene

Til tross for seriegull i år, opplevde Molde en liten nedgang i publikumstallet i årets sesong. I snitt var 6911 tilskuere tilstede på kampene, noe som er en nedgang på knappe tre prosent. Kristiansund på sin side hadde en liten økning, og endte på et snitt på 4092 tilskuere. I første divisjon hadde AaFK en nedgang på nærmere 15 prosent, og endte på 4099 tilskuere. Til tross for nedgangen har AaFK flere tilskuere enn seks av lagene i eliteserien. Oversikten er laget av Norsk Toppfotball.