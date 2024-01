Opning av vikinghus først i 2025

Hǫðr-Hjørungavaag Vikingsete vert ikkje opna før i mai 2025. Det stadfestar dei som står bak prosjektet overfor NRK. Bygginga av langhuset starta for over fire år sidan, og det er lagt ned meir enn 12 000 dugnadstimar så langt. Dette representerer store verdiar seier ein av dei frivillige, Bjørn Overå (t.h på bildet). Styremedlem Ola Hjørungdal (t.v på bildet) seier dei vil ha ei storstilt opning av vikinghuset. Det er ei av årsakene til at dette på nytt er utsett. I tillegg står det att mange detaljar både inne og ute.