Opning av det nye Stortinget

Frp-leiar Sylvi Listhaug blir leiar for Mørebenken på Stortinget. På bildet er dei sju andre representantane for Møre og Romsdal samla etter den høgtidlege opninga måndag. F.v.: Helge Orten (Høgre), Jenny Klinge (Sp), Per Vidar Kjølmoen (Ap), Åse Kristin Ask Bakke (Ap), Frank Sve (Frp), Geir Inge Lien (Sp), Birgit Oline Kjerstad (SV). Dei fem sistnemnde er nye på Stortinget. Måndag var den formelle opninga av det 166. Storting.