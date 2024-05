Opnar strekninga Valldal – Trollstigplatået

Torsdag 16. mai opnar Møre og Romsdal fylkeskommune vegen mellom Valldal og Trollstigplatået. Det er enda usikkert når sjølve Trollstigen opnar.

– Vi har køyrt gjennom strekninga i dag, og alt ser bra ut. Derfor vel vi no å opne denne vegen. På grunn av mykje is og steinnedfall den siste tida, er det framleis usikkert når vi kan opne sjølve Trollstigen. Vi jobbar oss oppover og tek fortløpande vurderingar knytt til tryggleiken for mannskapet, seier Roar Vikhagen, byggeleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Det er spesielt situasjon og stabiliteten i Kjellstadlinja som avgjer når Trollstigen kan opne.

– Vi ber folk om å ikkje ferdast i vegen i Trollstigen sidan dette per no inneber stor risiko for steinnedfall. Vent til vegen opnar, oppmodar Vikhagen.