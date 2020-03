Opnar støttetelefon og – chat

Onsdag 1. april opnar Ålesund kommune ein chat og ein støttetelefon for barn, unge og føresette under koronapandemien. Støttetelefonen har nummeret: 701 62 002, og chattetenesta ligg her: alesund.kommune.no/koronachat. Tenesta vil vere ekstra tilgjengeleg for foreldre, barn og unge som har behov for nokon å snakke med, opplyser kommunen.