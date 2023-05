Opnar Remetunnelane i midten av juli

Arbeidet med Remetunnelane på fylkesveg 659 i Ålesund kommune tek lengre tid enn venta.

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at det blei avdekt ekstra behov for tiltak i tunnelane under arbeidet med oppgraderinga.

– Tunnelane har opplevd problem med at det dannar seg is inne i tunnelane om vinteren. For å bøte på dette problemet blir tunnelane no innreidd med vatn- og frostsikring. Omfanget av denne ekstrabestillinga gjer det nødvendig å halde tunnelane stengde til midten av juli, skriv dei i ei pressemelding.