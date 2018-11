Opnar opp Schwittershytta

Neste sommar blir Schwittershytta på Hjertøya i Romsdalsfjorden opna for publikum for første gong. Inventaret i hytta til den verdskjende, tyske multikunstnaren blei flytta over fjorden til det nye museumsbygget «Krona» i Molde for tre år sidan. Og frå neste sommar blir også sjølve steinhytta ein turistattraksjon.