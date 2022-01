Opnar opp igjen Skottland-tilbod

Tilbodet om eit studieår i Skottland for elevar som går på studiespesialiserande i vidaregåande skule i fylket blir tatt opp igjen til hausten. Tilbodet blei lagt ned for nokre år sidan fordi fylkeskommunen skulle spare pengar. Det er Haram vidaregåande skule som har ansvaret for å administrere tilbodet.