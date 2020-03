Opnar ny legevakt i dag

I ettermiddag opnar den nye legevakta på Frei i Kristiansund. Helse Møre og Romsdal bad kommunen flytte ut av lokala på sjukehuset på grunn av situasjonen med koronaviruset. Ordførar Kjell Neergaard seier det har vore krevjande å gjennomføre flyttinga som blei vedtatt fredag klokka 12.00. – Vi måtte lage ein ny veg for å få ambulanseinngang, det blei gjort i helga. I tillegg måtte vi planlegge kva utstyr og bemanning vi trengde. Det er viktig at vi har kvalifisert personell der. Samtidig måtte vi opprette to legevakter, ei for dei med luftvegsinfeksjonar og ei for dei med andre skader. Så det har vore nokre logistikkutfordringar, men det skal gå bra seier Neergaard.