Opnar lakseelver

Elvene Rauma, Måna og Isa/Glutra vert opna for ordinært fiske igjen etter friskmelding frå parasitten Gyrodactylus salaris. Samtidig vert reglane for havfiske etter laks og sjøaure stramma inn.

Fiske etter sjøaure med stong og handsnøre, inkludert dorging, blir stengt i sjøen i perioden 1. mars – 30. april i heile Møre og Romsdal, med unntak av i Smøla kommune. Fiske etter sjøaure i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innanfor E39 (Krifast) er stengt heile året. Rapportering av fangst av laks og sjøaure med stong i sjøen skal rapporterast på nettsida stongfiske i sjø.

Det vert ikkje opna for fiske med kilenot i Møre og Romsdal i perioden 2021–2025. Unntaka er Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden ut til Krifast. Her blir fisketida for laks redusert med ein månad, og er heretter 1. juli–4. august. Sjøaure er freda og skal gjenutsettast. Det er ikkje lov å fiske laks og sjøaure med andre typar garn eller nøter.

Det skriv Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i ei pressemelding.