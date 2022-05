Opnar ikkje til pinse

Det er enno ikkje sett nokon dato for opning av den populære turistvegen over Trollstigen. Gjennom vinteren har store snømengder gjort stor skade på både kafeen på toppen og sjølve vegen. Til Åndalsnes Avis (krev innlogging) seier byggeleiar Roar Vikhagen i fylkeskommunen at oppryddingsarbeidet er omfattande, og vil ta tid. Difor er det for tidleg å sette ein eksakt dato for opning.