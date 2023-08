Opnar fylkesvegar

Fylkesveg 655 Norangsdalen opnar klokka 12 etter å ha vore stengt på grunn av rasfare. Og fylkesveg 63 Geirangerfjellet opnar klokka 16. På grunn av varsla regnbyger, så kan tidspunktet for opning endre seg. – Styrtregn kan gjere at vi kan måtte stenge vegar på kort varsel på grunn av skred eller fare for skred, seier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen. Fylkesveg 63 Trollstigen blir framleis stengd grunna store vassmengder. Det blir gjort ei ny vurdering onsdag klokka 08.