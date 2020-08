Opnar framdørene på bussane

Frå og med i dag blir framdørene på alle FRAM-bussane her i fylket opna for påstiging. – For å hindre unødig kontakt mellom passasjerane, er det viktig at dei går på gjennom framdøra og av gjennom bakdørene, skriv fylkeskommunen. Det vil framleis ikkje vere mogleg å betale med kontantar om bord i bussane.