Opnar for Tall Ships i 2026

Kommunestyret i Ålesund sa nei til å søke om å vere vertskap for den internasjonale seglregattaen og festivalen The Tall Ships Races i 2025, skriv smp.no. Eit forslag frå Monica Molvær (H) om prøve igjen i 2026 fekk derimot medhald, føresett at økonomien er god nok.