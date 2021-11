Opnar for Osane idrettshall

Arbeidarpartiet foreslår byggestart for Osane idrettshall i Ålesund i 2023. Kommunedirektøren foreslo byggestart i 2027. Formannskapet er samla for å behandle forslaget til budsjett og økonomiplan. Ap vil utsette byggestarten for Hatlehol kyrkje til 2024. Kommunen skal spare rundt 250 millionar kroner neste år.