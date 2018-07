Opnar for lågare karakterkrav

Professor Karl Øyvind Jordell ved universitetet i Oslo meiner det ikkje er grunn til å rope hurra for talet på søknader til lærautdanninga i Volda eller andre utdanningsstader i landet. Volda er ein av åtte stader utan nok søkarar til å fylle opp studieplassane for småskulelærar-utdanninga. Dette uroar Jordell, seier han til universitetsavisa Khrono, men tar til orde for lågare karakterkrav.