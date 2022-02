Opnar for full sal i operaen

Operafestukene i Kristiansund, som startar fredag, kan doble kapasiten sin som følgje av at regjeringa mjukar opp. Ein treng ikkje lenger å leggje opp til ein meter avstand når det gjeld faste tilviste plassar. – No har vi plutseleg 1400 nye seter som publikum kan kjøpe billettar til. Det er også mange som står på venteliste som gler seg no, seier operasjef Line Lønning Andresen.