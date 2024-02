Opnar billettsalet igjen etter trøbbel

Billettsalet til tordagens kamp mellom MFK og polske Legia Warzawa har vore problematisk for Molde fotballklubb. Det skriv rbnett.no.

Dei polske supporterane er utestengt av UEFA i fem bortekampar etter at dei laga bråk på fleire kampar i fjor haust.

Etter at MFK oppdaga at dei polske supporterane likevel prøvde å kjøpe billettar på heimetribunene, måtte dei stenge billettsalet på nett.

Salet er no opna igjen, men MFK ber mottakarar av lenka til billettsalet om å ikkje dele denne med andre for å unngå at dei igjen må stenge det ned.