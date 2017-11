Operatalent får millionbeløp i stipend

Det har fortsatt ikke gått helt opp for meg. Det er en ganske surrealistisk følelse. Bror Magnus Tødenes

I fjor ble Bror Magnus Tødenes (24) fra Ulstein spesielt invitert til å synge under Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranses operagalla i København.

Nå har han fått én million kroner av Statoil til å kunne fortsette med det han elsker.

– Det første jeg tenker på er hva jeg skal gjøre med så mye penger. Pengene er til å utvikle talentet ditt, så det går nok til ressurser og lærebøker som jeg har brukt mye på før. Nå trenger jeg ikke å ha dårlig samvittighet lenger for det har ikke alltid vært så billig, sier Tødenes.

Vil lydisolere for å gi naboen fred

Tenoren oppdaget sangtalentet da han startet med å tullesynge opera på videregående.

Nå har han flere internasjonale priser under beltet og åpnet blant annet Nobels fredsprisutdeling i 2014 foran en fullsatt sal i Oslo rådhus.

Dette er andre gangen Tødenes er en av fem finalister i Statoils talentstipend i klassisk musikk, og pengene skal brukes fornuftig.

Bror Magnus Tødenes på scenen under åpningen av Nobels fredsprisutdeling i 2014. Foto: NRK

– Jeg kunne godt tenkt meg å ta sangtimer i New York og reise på auditions uten å ha dårlig samvittighet. Ikke minst å endelig få lydisolert et rom i leiligheten, slik at naboen ikke banker på døren hele tiden og sier det er på tide å holde kjeft, sier sunnmøringen og ler.

– Er dette en sjanse til å kunne jobbe med de beste i faget ditt også?

– Absolutt. I fjor var jeg i Wien og hadde flere coacher som spilte for meg og lærte meg repertoar. Tidligere har jeg ikke kunne tatt meg råd til å gjøre slike ting og jeg kan nå bruke litt mer tid på meg selv til utvikling.

Skal fremføre sitt livs største oppdrag

De andre finalistene i stipendutdelingen var cellistene Sandra Lied Haga (23) og Amalie Stalheim (24), fiolinist Miriam Helms Ålien (25) og sopran Caroline Wettergreen (31).

– Jeg har aldri hatt mine tvil om at det er dette jeg skulle holde på med. I alle mine våkne timer jobber jeg med dette. Leser bøker om faget og jobber med språk og musikk. Dette er en ekstra inspirasjon til å se nye muligheter uten et økonomisk press. Det gir et ekstra ansvar, sier Tødenes.

Fremover er oppdragene tettpakket, men ett skiller seg ut mer enn de andre.

– Jeg skal gjøre mitt livs største oppdrag hittil. I Praha skal jeg spille hovedrollen i Mozarts «La clemenza di Tito». Det er på den samme scenen som det ble uroppført for over 200 år siden. Det er et utrolig privilegium.

Se TV-debuten til Bror Magnus Tødenes fra 2014 under.