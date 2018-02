Operaen jaktar dei unge

Operaentusiastane i Kristiansund må tenke nytt for å sikre seg eit framtidig publikum. Då Karmen sto på scena under operafestveka i Kristiansund, var det med full sal. Men få av dei som kom var ungdomar. Difor arrangerer Operaen no eigne vorspiel, og sel lågprisbillettar til ungdomen. I tillegg sender dei ut unge ambassadørar for å prøve å rekruttere fleire publikumarar. Det har i år auka talet på unge besøke med 30 prosent. – Vi må jobbe knallhardt for å få inn nye generasjonar av operaelskarar, seier