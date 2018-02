Operabilletter rives bort

Det selges billetter som aldri før til Operafestukene i Kristiansund. De sju forestillingene med «Carmen» er utsolgt, og det er kun minimalt med billetter igjen til like mange forestillinger med «Kiss Me Kate». Det betyr at det er fulle hus på alle forestillinger under tak når det feires 90 år med opera i nordmørsbyen. – Billettsalget er helt fantastisk, sier Britt Westavik ved Operaen i Kristiansund.