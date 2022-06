Opa trappesjakt årsak til dødsulykke

Ei opa luke ned til trappesjakta gjorde at Adrian Røsand frå Kristiansund hamna i sjøen og omkom på Frøya 1.nyttårsdag. Det viser havarikommisjonens sjøfartsrapport. Røsand kom i klem mellom båt og kai. Ifølge Havarikommisjonen har mannskapet forklart at det var hensiktsmessig å køyre med luka opa i samband med arbeid. Reiarlaget har alt gjort fleire tiltak for å auke tryggleiken.