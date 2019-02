Ønskjer seg «Storslått og energisk

Fellesnemnda for Nye Molde kommune har gått inn for alternativet «Storslått og energisk» som kommunevåpen for den nye storkommunen. (Alternativet øverst til venstre på bildet). Det melder Romsdals Budstikke. Dermed kan det 277 år gamle byvåpenet med kvalen (nederst til høgre) vere historie. Det er kommunestyra i dei einskilde kommunane som skal gjere endeleg vedtak.