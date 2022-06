Ønskjer fleire internasjonale ruter

Fleire internasjonale flyruter til og frå fylket er viktig både for næringslivet og reiselivsbransjen, seier Eivind Vartdal Ryste i fylkeskommunen. Fylkeskommunedirektøren foreslår å løyve inntil 1,5 million kroner til selskapet Utviklingsforum for Ålesund Lufthamn Vigra AS. Dette for at dei skal kunne vidareutvikle og styrke passasjergrunnlaget for direkteruter med internasjonale flyplassar