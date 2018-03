Ønskjer fleire i heiltid

Helsepolitisk talskvinne for Arbeidarpartiet, Ingvild Kjerkol, er uroa over at halvparten av sjukepleiarane på norske sjukehus jobbar deltid. Ifølge tal frå Retriever jobba i snitt 48 prosent av sjukepleiarane i landet helitid i 2017, men berre 27 prosent her i fylket. – Dette må helseføretak og helseminister gjere noko med fort, seier Kjerkhol.