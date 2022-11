Ønskjer eigen stad å vere

I Romsdal blir russefeiringa neste år litt annleis enn tidlegare. Russestyra i Molde og Hustadvika møtte i går både politiet, kommunar og fylkeskommunen for å diskutere kva som skal til for å få ei trygg og god russefeiring for alle. Russen sjølv ønskjer ein eigen stad å vere og trur det kan føre til meir inkludering.