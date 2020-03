Ønskjer ei snarleg avklaring

Det byrja haste med ei avklaring om utanlandske sesongarbeidarar kan kome som arbeidshjelp i årets jordbærsesong. Det meiner produsentar i Valldal. Bygda leverer halvparten av all jordbær til syltetøy- og saftindustrien her i landet, og er avhengig av 6–800 sesongarbeidarar. Normalt trengst over 100 til våronna som snart står for døra. – Vi må få ei avklaring i løpet av få veker, seier Audun Skjærvøy, som er Grøntkontakt i Møre og Romsdal Bondelag og jordbærbonde.