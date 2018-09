Ønskjer deponi uansett

Selskapet Bergmesteren ønskjer å realisere planane om gjennvinningsanlegg og deponi på Raudsand i Nesset, uansett om dei blir nasjonalt mottak for farleg avfall eller ikkje. Det seier dagleg leiar i Bergmesteren, Harald Storvik til NRK. Dei to alternativa for eit nasjonalt mottaksanlegg er Raudsand og Brevik i Telemark.